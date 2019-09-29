Казань, , 23:46 — REGNUM В Казани завершился финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»).

Участие в нем приняли свыше 3000 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами. Хакатон в Казани стал крупнейшим событием в сфере ИТ в мире и поставил рекорд Книги рекордов Гиннесса. По итогам финального хакатона победителями стали 20 команд, они разделят между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей.

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В основной программе финала соревновались победители регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв», проходившего в 40 городах России. Также отдельно проходили соревнования для студенческих и школьных команд.

В финале на площадке МВЦ «Казань Экспо» встретились свыше 3000 человек из 77 регионов России. Финалисты «Цифрового прорыва» работали на площадке в течение 48 часов в круглосуточном режиме в двадцати тематических треках (номинациях), задания для которых разрабатывались совместно с партнерами конкурса. Каждая команда могла выбрать одно из 20 направлений. Отдельная номинация была подготовлена АНО «Россия — страна возможностей».

«Я очень горд, что вы есть у нашей страны. Каждое ваше решение, каждая строчка кода и последовательность единиц и нулей — это наш общий шанс сделать жизнь людей лучше, счастливее и достойнее. И тот сгусток таланта, энергии и веры в себя, который сконцентрирован в этом зале, дает нам надежду, что так и будет. Задача оргкомитета, организаторов и жюри довольно простая — я очень хочу, чтобы ни одно решение финалистов и полуфиналистов не пропало», — отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов.

«Для нас большая честь встречать такое важное для нашей страны событие здесь, в Казани. Мы много говорили о «Цифровом прорыве», но когда мы очутились рядом со всеми участниками, то ощутили всю мощь российского ИТ-сообщества и увидели представителей практически всех регионов. Хочу поздравить всех победителей и пожелать им покорить вершины цифрового пространства!» — сказал президент Татарии Рустам Минниханов.

За каждой командой был закреплен модератор, который курировал разработку продукта. Кроме того, с участниками работали более 165 отраслевых специалистов. Финалисты презентовали свои проекты представителям ведущих отраслевых компаний — партнеров конкурса. Ими стали: Госкорпорация «Росатом», ПАО «МегаФон», Mail.ru Group, ПАО «Ростелеком», ПАО «Газпром нефть», ПАО «МТС», АО «ФПК», Фонд «Цифровая долина Сочи», Минкомсвязь России, Минпромторг России, Минздрав России, Минстрой России, Минтранс России, ФНС России, Росстат, Счетная палата России, Центральный банк России, Правительство Республики Татарстан, Ассоциация волонтерских центров.

«Финал «Цифрового прорыва» стал настоящим праздником для конкурсантов, экспертов и организаторов конкурса. Мы получили более 66 000 заявок на участие в конкурсе, из них более 3000 лучших специалистов страны дошли до финала. По итогам 48-часовой упорной работы над проектами были определены 20 лучших команд. Хочу отметить, что это стало испытанием для экспертного жюри, поскольку участники презентовали по-настоящему сильные проекты. Цифровые решения, представленные в ходе финального хакатона, совсем скоро придут во все сферы жизни и экономики России. Представители бизнеса и государственных компаний пригласят лучших специалистов на работу, а прототипы проектов лягут в основу рабочих процессов компаний. Например, в ходе финала более 100 человек занимались созданием цифрового продукта для Счетной палаты России, призванным упростить процесс аудита. Представители ведомства уже готовы внедрить лучшие решения в свою работу», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Еще в ходе регионального этапа мы убедились в том, что выбранный нами формат хакатона — наиболее эффективный способ для формирования работоспособных команд, которые за ограниченный отрезок времени могут создать по-настоящему хороший цифровой продукт. В соревнованиях в Казани мы увеличили длительность хакатона с 36 до 48 часов, чтобы все команды имели возможность усовершенствовать свои прототипы. Финал «Цифрового прорыва» стал самым масштабным хакатоном не только в России, но и в мире. Я поздравляю всех участников и победителей конкурса с этим грандиозным событием! Вместе мы проделали действительно сложный, но важный для нашей страны прорыв — прорыв к цифровому будущему!» — отметил руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

В рамках финала для участников была организована образовательная программа, в которую включены мастер-классы, воркшопы и лекции по 18 направлениям: публичные выступления, работа в команде, сквозные технологии, построение бизнес-модели и другие.

Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».