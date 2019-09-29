Москва, , 21:26 — REGNUM За восемь месяцев 2019 года российские граждане потратили 1 трлн 589 млрд рублей на покупку новых легковых автомобилей. Об этом 29 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

"Это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в результатах исследования.

Среди лидеров продаж агентство отмечает корейскую марку KIA (200 млрд рублей), японскую марку Toyota (165 млрд рублей) и российскую марку LADA (147 млрд рублей). За тройкой самых популярных у российских автолюбителей марок следует корейский бренд Hyundai (142 млрд рублей) и немецкий Mercedes-Benz (116 млрд рублей).

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что японские автокомпании Toyota и Subaru заключили новые договоренности в рамках существующего альянса, предполагающие увеличение доли акций Toyota в Subaru до 20%

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