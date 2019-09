29 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Анна Мейзер, , 19:20 — REGNUM Тарифы сильнее политики?

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусская нефтяная компания (БНК) намерена увеличить поставки нефтепродуктов через территорию Литвы. Об этом на минувшей неделе заявил заместитель генерального директора компании Сергей Гриб, сообщил «Sputnik Латвия».

«В 2020 году прогнозируем, что увеличим поставки через Литву. В направлении Латвии и Эстонии поставки немного уменьшатся. Это связано с тарифной политикой прибалтийских портов», — сообщил представитель БНК.

По предварительным данным, по итогам 2020 года через Литву пройдет около 2 млн тонн белорусских нефтепродуктов, а через Латвию и Эстонию в сумме — около 4 млн тонн.

Таким образом, антибелорусская риторика литовский чиновников оказалась менее весомой, чем плата за транзит. На протяжении последних лет руководство Белоруссии неоднократно выражало публичное недовольство политикой Литвы и угрожало перевести белорусский транзит из Клайпеды. Основной причиной этого является истеричная позиция Литвы по строительству Белорусской АЭС.

В свою очередь, Латвия и Эстония попытались воспользоваться ситуацией и переиграть всё в свою пользу — то есть перетянуть транзит на себя и загрузить собственные портовые мощности. В начале 2017 года Латвия сделала первый ход, заявив устами главы МИД, что Латвия не против строительства АЭС в Белоруссии. И ряд таких действий ближе к концу года привел к некоторым итогам в транспортной сфере.

НПЗ Gov.by

Россия в этой транзитной игре снова осталась не у дел. Еще в 2017 году президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики, в частности речь шла о белорусских нефтепереработчиках.

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».

Длительные переговоры и 50-процентные скидки со стороны «Российских железных дорог» пока не привели к существенному изменению грузопотоков.

Дорога легла под нож

На этой неделе газета «Ведомости» сообщила, что правительство намерено втрое сократить план строительства и почти в два раза снизить объем финансирования проекта платной скоростной автодороги Москва-Казань. В частности, речь идет о том, что до 2024 года будет построено 230 км вместо 729 км, запланированных ранее. Через пять лет может быть построен центральный участок — Владимир-Канаш.

Данные работы потребуют около 250 млрд рублей. Полностью скоростная дорога может быть построена лишь к 2027 году. Участки Владимир-Муром и Муром-Арзамас планируется сдать в 2025 году, а Арзамас-Канаш будет готова в 2027 году. Пока что решение по проекту ждет утверждения у премьер-министра Дмитрия Медведева.

На сегодняшний момент проект трассы Москва — Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. По предварительным данным, объем инвестиций в данный проект составит около 539 млрд рублей, из которых менее половины — 216 млрд рублей — будут привлечены из внебюджетных источников.

Напомним, что неделей ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков скоростной магистрали.

Трасса Abrudenko

Иллюзия угрозы

Казахстанские порты Актау и Курык посетила китайская делегация. Как пишет издание Kazakhstan Today, представители китайской коммуникационной и транспортной ассоциации «положительно оценили возможности портовой инфраструктуры Казахстана на Каспии и выразили готовность по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству».

В частности, генеральный директор ООО «Консультационный центр по логистике трансконтинентального моста в Пекине» Ву Цзинюй заявил о формировании на начало октября этого года контейнерного поезда для его последующего направления по маршруту через Казахстан.

Как отмечает председатель совета директоров ООО «ДОРН» Андрей Карпов, не стоит расценивать желание Китая направить часть грузов через Казахстан угрозой для транзита китайских грузов через Россию.

«Грузы не обязательно идут в Европу — вокруг Каспийского моря и в прилегающих районах живут около 500 млн человек. Необходимо понимать, что при появлении возможности сухопутного транзита на Ближний Восток и в Закавказье, лишняя перегрузка в портах Казахстана и Азербайджана Китай интересовать перестанет», — отметил эксперт.

Порт «Актау» Ashina

Усть-Луга заработает во всю мощь

Терминальный портовый комплекс Lugaport в порту Усть-Луга будет выведет на проектную мощность к 2024 году. Об этом на минувшей неделе заявил глава компании «Новотранс» (реализует проект Lugaport) Константин Гончаров, сообщил ТАСС.

«Ввод в эксплуатацию универсального терминала будет осуществляться поэтапно. Первую очередь комплекса планируется ввести в 2023 году, вторую и третью очереди — до 2024 года. Проектная мощность — 25 млн тонн, объем инвестиций в проект составит 46,5 млрд рублей. На данный момент уже реализовано более 5 млрд рублей», — цитирует издание руководителя компании.

Проект Lugaport предусматривает создание комплекса по перевалке навалочных и генеральных грузов и терминала по перевалке зерновых. Сейчас объемы перевалки зерновых в российских портах Северо-Запада являются несущественными, причиной чему является отсутствие необходимых площадок. Основная часть зерна сейчас идет через порт Новороссийск, а так Балтике следует через латвийский порт Лиепая (транзит). Предполагается, что появление терминала компании «Новотранса» позволит перевести часть грузов, которые остаются в Прибалтике, на Усть-Лугу. Пропускная способность Lugaport по зерну должна будет составить 5−6 млн тонн.

Морской торговый порт «Усть-Луга» Lenobl.ru

Россию и Китай связывает не только транзит

Компания «РЖД Логистика» на этой неделе отправила в Китай свой первый контейнерный поезд с отечественной агропродукцией — поезд направляет в китайский город Тяньцзинь с пшеничной мукой высшего сорта.

Состав из сорок одного 40-футового контейнера был отправлен из терминально-логистического центра на станции Ворсино в Калужской области. Планируемый срок доставки груза составляет около 16 суток, сообщили в «РЖД Логистике». Продукция поставляет китайскому дистрибьютеру Xingtai Lanli Import and Export Co., Ltd, причем поставки запланированы уже на 10 лет вперед.

«В Китае любят русские продукты, считают их качественными и экологичными. Когда в начале года мы тестировали китайский рынок, пробная партия продукции была продана в крупных супермаркетах Китая в течение одной недели», — рассказал генеральный директор компании Xingtai Lanli Import andExport Co., Ltd Го Сяо Вэй.

Сейчас новые сервисы по доставке грузов из Китая в Европу являются одним из наиболее бурно развивающихся направлений, так как спрос на такие услуги постоянно растет. Новые маршруты и регулярные отправки налаживают такие компании, как Fesсo, «Евросиб», а также дочерние предприятия РЖД (в том числе «РЖД Логистика»).

К 2020 году аналитики Евразийского банка развития прогнозируют транзит на уровне 450−500 тысяч контейнеров против 5,6 тысячи контейнеров в 2010 году. Напомним, что стратегия «Один пояс — один путь» была сформулирована Китаем в 2013 году. Речь идет о развитии транспортных коридоров, которые позволят осуществлять перевозки грузов между Китаем и Европой.

Читайте ранее в этом сюжете: Порты: Литва ищет альтернативы российскому транзиту на Востоке