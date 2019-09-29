Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.

Ли, ссылаясь на ответ Арктического совета программы мониторинга и оценки Арктики отметил, что начиная с 1980 года несущая способность арктических фундаментов на севере России уменьшилась на 20%, при этом данная тенденция будет сохраняться в дальнейшем.

По его мнению, влияние потепления на арктические разработки нефти и газа можно снизить, однако это еще больше увеличит стоимость проектов в данной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, в случае дальнейшего потепления климата на Земле к 2050 году уровень океана будет повышаться, что приведет к частым чрезвычайным происшествиям в таких прибрежных городах, как Нью-Йорк, Гамбург, Гонконг и других.

Также ожидается, что в течение XXI века уровень воды поднимется на 1 метр, что в 10 раз больше, чем за ХХ век. В дальнейшей перспективе уровень океана может подняться более чем на пять метров.

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