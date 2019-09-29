Москва, , 15:24 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин считает, что доходы граждан России во втором полугодии 2019 года могут вырасти на 1%. Об этом Орешкин заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

По словам Орешкина доходы граждан России просто обязаны начать рост во втором полугодии 2019 года. В годовом выражении рост составит аж целый 1%. Способствовать росту доходов граждан должно резкое снижение инфляции. Также должен произойти существенный рост реальных зарплат.

«Ну, в этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%. Но в наших планах и прогнозах темп роста — 2% в год», — сказал Орешкин.

Стоит отметить, что реальные доходы граждан России падают пять с половиной лет подряд с небольшим перерывом в 2018 году.

Инфляция в России действительно замедляется — в августе 2019 года была зафиксирована дефляция в 0,2%, а в годовом выражении инфояция составила 4,3%. По итогам 2019 года Минэкономразвития ожидает инфляцию в 3,8%.