Москва, , 13:13 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин предложил направить на стимулирование экспорта услуг из России почти 250 млрд рублей на период до 2024 года. Соответствующее письмо с инициативой он направил первому вице-премьеру — министру финансов России Антону Силуанову, пишут «Известия».

Орешкин считает, что экспорт услуг может стать хорошим драйвером роста российской экономики. Государственная поддержка экспорта услуг ранее не использовалась в России широко и министр предлагает это изменить.

Речь в первую очередь идет о продаже нематериальных услуг за границу. Например это разработка российскими IT-компаниями софта по заказу иностранцев.

Помимо прочего такие средства предлагается потратить на поддержку производства аудиовизуальной продукции (например фильмов) в России иностранными кинокомпаниями, на адаптацию результатов интеллектуального труда граждан России к требованиям внешнего рынка, а также на программу субсидирования ставок по экспортным кредитам. Также речь идет о выделении дополнительных средств на развитие туризма.

Орешкин считает, что сейчас распределение денежных средств внутри национального проекта по международной кооперации является несправедливым. Так, часть мероприятий была включена в национальный проект только в июне этого года, и на них даже не было заложено финансирование. Это, по мнению Орешкина, создает риск невыполнения указа президента России о том, что экспорт услуг из России к 2024 году должен составит $100 млрд. Чтобы этого достичь Орешкин и просит выделить на поддержку экспорта услуг столь значительную сумму — 244,9 млрд рублей до 2024 года. Сейчас на эти цели предусмотрено в 42 раза меньшая сумма.