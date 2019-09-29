Астрахань, , 13:26 — REGNUM Международный транспортный коридор «Север-Юг», призванный обеспечить масштабную перевозку товаров из Индии в Западную Европу, может начать работу уже через 10 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября рассказал управляющий директор ассоциации «Афанасий Никитин» Игорь Гоц в кулуарах международного форума стран Прикаспийского региона, который проходит в Астрахани.

По его словам, сейчас проект буксует из-за неразвитой транспортной инфраструктуры и нестабильной политической ситуации на Ближнем Востоке.

«Причины носят и исторический, и геополитический характер. Нельзя сбрасывать сложную обстановку южнее Каспийского моря — в Иране и положение в Персидском заливе. Всё это в совокупности создаёт сложную обстановку, в которой реализуется этот проект», — сказал Гоц.

Также, проводят аналогии с международным транспортным маршрутом «Европа-Западный Китай», который уже реализован на территории КНР и Казахстана, в ближайшее время должен в полном объёме заработать на территории России, эксперт заявил, что локомотивом развития этого глобального транспортного маршрута был Китай. Именно его заинтересованность в возможности данной автомобильной сети магистралей, благодаря которой стало возможным сократить перевозку товаров из КНР в Европу до 8−10 дней.

Однако в обозримом будущем Индия должна стать сопоставимой с Китаем экономикой и транспортный коридор «Север-Юг» через Каспийский регион и Волгу будет реализован, как наиболее оптимальный маршрут доставки грузов из этой страны в Европу.

«Здесь же растущая Индия, которая проходит те стадии, которая проходил Китай лет 20−30 назад», — сказал Гоц.

При этом Индия показывает динамику развития даже выше, чем в своё время у КНР. Поэтому, по расчётам эксперта, транзитный маршрут через Волгу и Каспий между Индией и Европой может начать работу в крупных масштабах через 10−15 лет.

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