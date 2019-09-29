Курган, , 12:12 — REGNUM За январь-июль 2019 года на территории Курганской области зарегистрировано — 369 организаций, официально ликвидировано — 1049. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловскстате.

Наибольшее число как ликвидированных, так и открытых в 2019 году предприятий насчитывается в торговле и ремонте автомобилями, в строительстве, в обрабатывающей промышленности.

С января по июль 2019 года было открыто 329 новых частных предприятий, ликвидировано 952. Большинство малых предприятий работает в сферах сельского хозяйства, обрабатывающих производств, торговли и ремонта автотранспорта.