Москва, , 12:03 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли страны с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 29 сентября, на официальном сайте правительства России.

В поздравительной телеграмме Медведев отмечает, что машиностроительная отрасль — одна из важнейших в экономике России. Без современного развитого машиностроения невозможно развитие страны, освоение месторождений полезных ископаемых, запуск космических кораблей, покорение Арктики, укрепление обороноспособности государства.

От машиностроения зависит развитие промышленности в целом, сельского хозяйства, а также реализация национальных проектов.

Огромный вклад в технологическую модернизацию России вносят задействованные в машиностроении инженеры, конструкторы и рабочие. Их идеи и свершения активно применяются на производстве.

«Примите мои поздравления с профессиональным праздником — Днем машиностроителя. Ваша отрасль — одна из важнейших в экономике нашей страны», — пишет председатель правительства Медведев.

В целом Медведев отмечает важность повышения эффективности машиностроительной отрасли и необходимости внедрения в нее перспективных разработок. Немаловажным является привлечение инвестиций и подготовка кадров.

Ветеранам машиностроительной отрасли Медведев выразил особую благодарность.