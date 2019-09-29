Астрахань, , 10:28 — REGNUM России следует развивать свою портовую инфраструктуру в Каспии. Об этом 29 сентября заявил управляющий директор ассоциации «Афанасий Никитин» Игорь Гоц на международном форуме стран Прикаспийского региона в Астрахани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам эксперта, сейчас ситуация с российскими портами на Каспийском море развивается не лучшим образом. При этом в Казахстане, напротив, портовая инфраструктура развивается, что даёт им конкурентные преимущества.

«Грузооборот астраханский портов не растёт, а падает, это большая проблема. На чём выигрывают казахстанские коллеги — более современные технологии. Полная себестоимость для грузоотправителя строится на скорости обработки груза в порту. Это технологии», — отметил Гоц.

Специалист полагает, что российским портам на Каспии следует активнее привлекать инвесторов, чтобы за счёт модернизации и развития инфраструктуры обеспечить снижение стоимости собственных услуг. При этом России и Казахстану не следует конкурировать на севере Каспийского моря. Вместо этого обеим странам следует приложить усилия, чтобы наладить транзит через Каспийский регион товаров из Индии в Западную Европу.

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