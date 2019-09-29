Москва, , 10:25 — REGNUM Новый логистический маршрут между Западной Европой и Восточной Африкой хотят проложить через Каспийский регион. О глобальном транспортном проекте 29 сентября рассказал управляющий директор ассоциации «Афанасий Никитин» Игорь Гоц на международном форуме стран Прикаспийского региона в Астрахани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К числу больших проектов, которые призваны объединить регионы, страны является общеизвестный проект международный транспортный коридор «Север-Юг». Это один из немногих таких глобальных транспортных коридоров, который соединяет быстрорастущую Индию с колоссальным рынком Западной Европы. Проект прекрасен всем кроме одного — он не работает», — отметил Гоц.

По словам эксперта, этот проект является естественной средой для развития экономики стран, городов и муниципалитетов, вовлеченных в него. Однако на данный момент проект не реализован в силу «порочного круга»: отсутствие грузопотока приводит к отсутствию выручки, что в свою очередь приводит к тому, что транспортная инфраструктура на этом участке не развивается, а при отсутствии инфраструктуры получить существенный товаропоток невозможно.

«Реку Волгу не нужно строить, Каспийское море не нужно строить — они есть. По территории Ирана сеть железных дорог нуждается в развитии, но оно идёт и должно быть подпитано увеличением торговли. Суть нашего проекта в том, чтобы оживить эту цепочку», — сказал специалист.

При этом реализовать проект должна частная компания, чтобы ни одно государство не доминировало в этом международном проекте, считает Гоц. Также эксперт напомнил, что по этому маршруту около 600 лет назад прошёл российский купец Афанасий Никитин.

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