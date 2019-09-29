Курган, , 09:39 — REGNUM Численность рабочей силы в Курганской области на конец августа 2019 года составила 364,3 тыс. человек, год назад было 380,4 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловскстате.

Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше в среднем за июль-август 2019 года составил 49%, уровень безработицы — 7,2%. Остальные либо учатся, либо на пенсии.

Число безработных в августе 2019 года в Курганской области составило 26,3 тыс. человек. в августе 2018 года таковых было 27,5 тыс. человек. В органах службы занятости населения на конец августа этого года зарегистрировано в качестве безработных 5,9 тыс. человек.

Большинство населения в регионе занято в обрабатывающей промышленности — 43 231 человек, в образовании — 32 142 человек, а также здравоохранении — 27 225 человек, в госуправлении и обеспечении военной безопасности — 25 954 человек.