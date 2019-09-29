Ханты-Мансийск, , 00:08 — REGNUM На реализацию национальных проектов в Югре в 2019 году запланировано потратить 27 млрд рублей, при этом 3,2 млрд рублей — федеральные средства. Об этом сообщалось на совещании с участием полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Отметим, что доходы и расходы бюджета ХМАО на 2019 год в сентябре увеличились на 21,5 млрд рублей и составили соответственно 237,6 млрд и 258 млрд рублей.

На совещании отмечалось, что Ханты-Мансийский автономный округ участвует в 11 национальных проектах, в их состав входит 53 региональных проекта.

Напомним, национальные проекты по 12 направлениям реализуются согласно Указу президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».