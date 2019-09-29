Ханты-Мансийск, , 00:06 — REGNUM В Югре за последние пять лет произошло более 16 тысяч аварий на нефтепроводах, за этот период от хозяйственной деятельности предприятий топливно-энергетического сектора пострадало более 16,5 тысяч гектаров земель лесного фонда. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

В связи с чем в региональном проекте «Чистая страна» на 2019 год запланировано более 4 млрд рублей из внебюджетных источников, то есть предполагаются вложения предприятий топливно-энергетического комплекса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основная причина нефтяных разливов в Югре — ржавые трубопроводы, которые используются с советских времён и отслужили положенный срок. Власти ХМАО ожидают, что инвестиции нефтегазовых компаний в реконструкцию трубопроводов составят в 2019 году 24 млрд рублей, что на 20% больше по сравнению с 2018 годом.

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