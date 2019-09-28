Саратов, , 22:49 — REGNUM Установленные тарифы на оплату парковки в новом саратовском аэропорту «Гагарин» не обоснованы и рассчитаны исходя из московских цен. Об этом 28 сентября сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на своей странице в социальной сети Instagram.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Саратов — не Москва. Можно было бы, исходя из возможностей граждан, не привязываться к московским ценникам, а посмотреть то, что имеет больше обоснованности исходя из материального положения жителей Саратова и области», — говорится в сообщении.

Согласно данным, размещенным на сайте аэропорта стоимость часа парковки составляет 500 рублей, длительность бесплатной стоянки — не более 15 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт «Гагарин» в городе Саратов был введен в эксплуатацию 20 августа 2019 года. Его пропускная способность составляет 1 млн человек в год.

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