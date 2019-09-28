Астрахань, , 13:29 — REGNUM Руководству муниципальных образований в России следует активнее выстраивать взаимодействие с муниципалитетами других стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель руководителя агентства «Россотрудничество» Михаил Брюханов в кулуарах международного форума стран Прикаспийского региона, который проходит 28 сентября в Астрахани.

«Эта процедура ничему не противоречит. Муниципалитеты вправе выстраивать внешнеполитическую деятельность по согласованию своих инициатив, чтобы они не выпадали из общеполитических государственных инициатив. Но продвижение экономического потенциала, внешнеполитического потенциала региона — это их прямая экономическая задача для решения насущных проблем, выстраивания международных товаропотоков, обмена научными кадрами», — сообщил Брюханов.

Замглавы Россотрудничества отметил, что в России есть ряд регионов, которые могут служить примером для остальных в вопросах международного сотрудничества. При этом экономическая составляющая должна быть приоритетной в данном вопросе.

«Как мы можем представить, чтобы Астрахань дружила с городом из Юго-Восточной Азии без экономической составляющей. Стержень этих отношений — экономика, выгода для людей. Очень много муниципальной продукции высокого качества не находит своего потребителя за рубежом, потому что о нем ничего не знают. У нас не весь внутренний рынок может потребить, и наша продукция конкурентоспособна на внешнем рынке», — сказал Брюханов.

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