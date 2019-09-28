Калуга, , 13:31 — REGNUM Проект по созданию международной цифровой продовольственной биржи на территории Калужской области вызвал интерес среди производителей сельхозпродукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Схема функционала биржи Admoblkaluga.ru

Проектом биржи предусмотрено аккумулирование продовольственных товаров в системе потребительской кооперации, первичная переработка партий продукции, хранение и перевозка товаров, а также страхование сделок. Консолидация таких функций оператором биржи позволит исключить лишних посредников при поставках продукции за рубеж и снизить себестоимость товаров. Разработчики проекта полагают основной акцент сделать на торговле органической продукцией на которую наблюдается повышенный спрос. Цены на органическую продукцию превышают цены на продукцию, которая не прошла сертификацию. В случае успешного развития проекта международной цифровой продовольственной биржи в Калужской области, малые и средние производители смогут нарастить объемы вывоза товаров за рубеж и тем самым способствовать региональному проекту «Экспорт продукции АПК».

Напомним, при реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в регионах страны возлагают надежды на цифровые торговые площадки, так, как объемы продаж через такие каналы ежегодно показывают значительный рост.