Астрахань, , 11:32 — REGNUM Сотрудничество стран Каспийского региона возможно не только в энергетическом секторе. Об этом 28 сентября заявила директор института исследования МОЭ финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Виктория Перская на международном форуме стран Прикаспийского региона в Астрахани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Говоря о Прикаспийском регионе, какие основные параметры можно выделить? Первое — необходимо обратить внимание всем странам Прикаспийского региона на уровень социальной справедливости. А это достигается только на уровне городов. По оценке стран АТЭС 75% мирового ВВП будет проводиться в городах. Причем страны АТЭС — самые динамично растущие города. Только городской уровень позволяет более эффективно реализовывать социальные программы», — отметила Перская.

При этом, среди стран Прикаспийского региона точкой роста может выступить не только сырьевой сектор. В первую очередь развитию отношений может способствовать решение экологических задач — ведь состояния Каспия волнует все страны, которые имеют выход к этому морю. Еще одним направлением сотрудничества являются инвестиционные и образовательные программы, считает эксперт.

«Приграничная торговля в широком смысле слова — это и создание совместных производств, которые и на той, и на другой стороне, и страны Прикаспийского региона имеют эти точки роста», — сказала доктор экономических наук.

Большим подспорьем в развитии Прикаспийского региона стало соглашение о свободной торговле межу Ираном и Евразийским экономическим союзом.

«Развитие свободной торговли позволяет продвигать российские товары на непосредственный выход малого и среднего бизнеса на иранский рынок. Для стран Евразийского союза иранский рынок становится открытым, несмотря на жёсткое регулирование», — отметила Перская.

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