Нью-Йорк, США, 27 сентября 2019, 23:44 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И осудил одностороннюю торговую политику и протекционизм в ходе выступления в ООН, 27 сентября передает агентство Associated Press.
Ван И заявил, что тарифные барьеры и односторонние действия «представляют серьезную угрозу международному порядку» и «может ввергнуть мир в рецессию».
Глава МИД КНР напрямую не упоминал в своей речи Соединенных Штатов, с которыми Китай находится в состоянии затяжного торгового конфликта.
Читайте также: Трамп хочет изгнать китайские компании с фондовых рынков США