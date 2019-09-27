Киев, , 22:59 — REGNUM Правительство Украины намерено провести аудит финансовых средств, полученных Киевом от Европейского союза в период правления экс-президента Петра Порошенко. Об этом 27 сентября сообщила представитель кабинета министров в Верховной раде, депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Вместо того, чтобы эффективно использовать эти деньги, мы теперь имеем негатив от Германии, от Е, которые спрашивают: «А 15 млрд евро что, мало?» — сказала он в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Верещук, Киеву «фактически выставили счёт», и теперь необходимо провести «всесторонний, всеохватывающий аудит по каждой программе».

Как сообщила депутат, указанная сумма была выделена Украине за период с 2014 года на целый ряд различных программ, в том числе направленных на повышение эффективности использования энергоресурсов, благоприятствование экономическому и социальному развитию, улучшение качества окружающей среды, развитие торговли и частного сектора, поддержку культурных и образовательных сетей, поддержку общественных инициатив.

«Где эти реформы, где эти миллиарды, где эти проекты?» — заявила депутат.

Верещук пообещала, что будет обращаться к правительству по каждой из программ, так как ответственность за их реализацию несли конкретные люди, чтобы иметь возможностить, «честно глядя в глаза европейским партнёрам, не только сказать спасибо, а и отчитаться за каждое евро».