Ереван, , 22:58 — REGNUM «У меня есть хорошие новости по вопросу еврооблигаций. Мы рефинансировали долг в размере 500 миллионов долларов, сэкономив 10 миллионов 200 тысяч долларов в год». Об этом в прямой трансляции на странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Процентная ставка по еврооблигациям, выпущенным Арменией в 2019 году, по мнению премьера, свидетельствует о том, что международное сообщество продолжает увеличивать свой оптимизм в отношении экономического развития Армении.

«В 2013 году правительство Армении выпустило еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов для продажи от имени Армении на международной бирже. Их доходность составила 6,25%, что означает, что выпуск этих еврооблигаций дорого обошелся Армении, потому что чем выше процент, тем он дороже для страны-эмитента», — пояснил Пашинян.

По его словам, новые евробонды эмитированы по низким процентам — 4.20%, то есть на 2% ниже, что является проявлением огромного доверия к экономике Армении.