Ереван, 27 сентября 2019, 22:58 — REGNUM «У меня есть хорошие новости по вопросу еврооблигаций. Мы рефинансировали долг в размере 500 миллионов долларов, сэкономив 10 миллионов 200 тысяч долларов в год». Об этом в прямой трансляции на странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Процентная ставка по еврооблигациям, выпущенным Арменией в 2019 году, по мнению премьера, свидетельствует о том, что международное сообщество продолжает увеличивать свой оптимизм в отношении экономического развития Армении.
По его словам, новые евробонды эмитированы по низким процентам — 4.20%, то есть на 2% ниже, что является проявлением огромного доверия к экономике Армении.