Эр-Рияд, , 22:50 — REGNUM В Саудовской Аравии уровень добычи нефти восстановлен до уровня 14 сентября, когда саудовские нефтяные объекты еще не были атакованы дронами йеменских хуситов, сообщает 27 сентября Bloomberg.

Нефтяные объекты. Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению агентства, на сегодняшний день объёмы добычи нефти вновь доведены до уровня 9,8 млн баррелей в сутки, такого же, каким он был до удара дронов по объектам компании Saudi Aramco.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября крупнейшие нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке ударных беспилотников, после которого уровень добычи нефти упал до 4,1 млн баррелей в сутки.

Ответственность за удар взяли на себя йеменские хуситы и движение «Ансар Алла».

Тем не менее Эр-Рияд и Вашингтон сразу же обвинили в этом нападении Иран, однако до сих пор не представили никаких доказательств.

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