Душанбе, , 21:46 — REGNUM В Таджикистане объём производства продукции в сфере сельского хозяйства всех категорий за восемь месяцев 2019 года составил 14 млрд 492,3 млн сомони или около 1,5 млрд долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 8,3% в сопоставимых ценах.

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В частности, темпы роста производства в растениеводстве и животноводстве составили соответственно 8,4% и 8,2%.

Отметим, что, согласно данным агентства по статистике при президенте Таджикистана, за вышеуказанный период времени во всех категориях сельского хозяйства было произведено свыше 1 млн тонн зерновых, 450,9 тыс. тонн картофеля, 15 тыс. тонн хлопка и другой сельхозпродукции.

Напомним, что по данным той же официальной статистики, сельское хозяйство остаётся самой малооплачиваемой отраслью экономики страны. Средняя заработная плата работников сельскохозяйственной сферы Таджикистана составляет 536 сомони или 3 550 рублей.