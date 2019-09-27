Нижний Новгород, , 20:24 — REGNUM До конца 2019 года стоимость проезда в нижегородском метро увеличиваться не будет. Об этом сообщили в администрации города.

Нижегородское метро Алексей Трефилов

Эту информацию подтвердил и директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев, который ранее говорил, что себестоимость одной поездки составляет около 56 рублей, тариф при этом установлен в 28 рублей при оплате наличными и 26 рублей — при оплате транспортной или банковской картой.

«Себестоимость рассчитывается из материальных затрат, в том числе: электроэнергия, теплоэнергия, материалы и запчасти, налоги, фонд оплаты труда. В настоящее время изменение тарифа на метро не пересматривается», — заключил Яушев.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее глава МП утверждал, что для сохранения инфраструктуры «подземки» тариф на проезд необходимо повысить. Документы с обоснованием необходимости увеличения стоимости проезда направлены в региональную службу по тарифам. Несмотря на то, что капитальный ремонт вагонов проводится, ряд тоннелей не ремонтировался с момента создания, а в 2019 году МП исполняется 34 года. Необходимо устранить протечки, заменить рельсы, кабели и энергооборудование. Позднее выяснилось, что метро предлагает повысить стоимость проезда сразу на 25% — до 35 рублей.

Планируется, что в этом году расходы на метро поделят пополам бюджет города и области. А с 2020 года предлагается объем финансирования из областного бюджета увеличить до 70% от необходимой суммы.