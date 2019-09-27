Вашингтон, 27 сентября 2019, 20:22 — REGNUM Правительство Соединенных Штатов рассматривает возможность изгнания китайских компаний с американского фондового рынка, 27 сентября передает агентство Reuters.
Источник в правительстве анонимно сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп рассматривает данную меру и другие «способы по ограничению инвестиций США в Китай».
На Уолл-стрит торгуются акции многих крупных китайских корпораций, таких как Alibaba Group, Baidu, Vipshop Holdings.
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