Нижний Новгород, , 20:12 — REGNUM В Нижнем Новгороде по состоянию на утро 27 сентября теплоноситель подан в 7483 многоквартирных дома или 96% от общего числа домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Батарея отопления Josh Wedin

Теплом полностью обеспечены все детские сады и школы. Работает 100% котельных.

В администрации отметили, что в домах, где батареи еще холодные, ведется дополнительная регулировка внутренних систем отопления. Без отопления пока остаются 272 многоквартирных дома.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Нижнем Новгороде начался 23 сентября. В социальные учреждения тепло стали подавать раньше — 18 сентября.

Текущий отопительный сезон не обошелся без скандала. На встрече мэра города Владимира Панова с жителями Автозаводского района на сцену вышла пожилая женщина и пожаловалась на то, что замерзает в своей квартире из-за плохих окон.