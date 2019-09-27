Москва, 27 сентября 2019, 19:56 — REGNUM Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки в Россию свинины из Южной Кореи из-за вспышки африканской чумы свиней в этой стране, сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточняется, решение об этом принято на основании официальных данных Международного эпизоотического бюро о регистрации очага АЧС на территории республики.
С 26 сентября запрещён ввоз в Россию из Южной Кореи домашних свиней и продуктов убоя свиней, а также продукции с содержанием свинины, за исключением прошедшей обработку по технологии, которая гарантирует разрушение вируса АЧС.
Кроме этого, временно запрещён транзит по территории России домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней из Южной Кореи.