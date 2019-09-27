Советский, Югра, , 19:22 — REGNUM В Югре в результате спутникового мониторинга на территории Советского района установлено пять фактов незаконной рубки древесины. Все пострадавшие от «чёрных лесорубов» участки расположены в труднодоступных местах регионального лесного фонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Природнадзоре ХМАО.

По выявленным фактам возбуждено два уголовных дела по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). По трём материалы подготовлены к передаче в ОМВД России по Советскому району.

Отмечается, что спутниковый мониторинг лесов внедрён в регионе в ходе реализации программы «Цифровое развитие Югры».