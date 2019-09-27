Мурманск, , 18:52 — REGNUM Прибытие первой партии отработанного ядерного топлива с плавтехбазы «Лепсе» на «Атомфлот» — очень важное событие для международного сотрудничества в области обращения с ядерным наследием. Об этом заявила руководитель дивизиона по обращению с радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации Агентства по ядерной энергии ОЭСР Ребекка Тадессе.

Напомним, 25 сентября в Мурманск пришел теплоход «Серебрянка», на борту которого находились шесть транспортных контейнеров с 111 топливными сборками с плавтехбазы «Лепсе».

На СРЗ «Нерпа» начали выгружать топливо с «Лепсе» в мае этого года, около трех месяцев потребовалось для подготовки первой партии топливных сборок к транспортировке (подрезка верхней части и подрыв пеналов). Далее в течение трех недель пеналы были доставлены на пирс, упакованы в ТУК и погружены на теплоход «Серебрянка». Всего необходимо перевезти 639 топливных сборок, которые будут доставлены за шесть рейсов.

Перевозка топливных сборок — один из последних этапов утилизации ПТБ «Лепсе», которая началась в 2008 году. Работы ведутся за счет гранта Фонда поддержки Природоохранного партнерства «Северное измерение» (распорядитель Фонда — Европейский банк реконструкции и развития) в размере 53 млн евро. Полный вывоз ОЯТ с ПТБ «Лепсе» планируется завершить в 2020 году.

«Мы в Агентстве по ядерной энергии пытаемся стимулировать страны к сотрудничеству в решении проблем ядерного наследия, — рассказала Тадессе. — И это один из успехов, которые мы можем использовать как пример совместной работы международных организаций по обмену знания в области технологий, экономики и решения специфических проблем в этой сфере».

Она отметила важность обмена опытом, так как у каждой страны, развивающей атомную энергетику, есть вопросы ядерного наследия. «Проект по утилизации «Лепсе» — прекрасный пример, который мы можем использовать в будущем для укрепления взаимодействия и решения долгосрочных проблем по очистке от ядерного наследия», — сообщила представитель Агентства по ядерной энергии ОЭСР.

Директор программы регулирующего сотрудничества Государственного управления Норвегии по ядерной и радиационной безопасности (DSA) Малгожата Карпов Сневе рассказала о том, что в рамках совместного сотрудничества по утилизации плавтехбазы стало понятно, что общепринятых стандартов, регулирования для сферы ядерного наследия нет.

«ПТБ «Лепсе» была первым проектом, которым мы начали активно заниматься. Когда произошла первая международная встреча по решению проблемы «Лепсе», мы осознали, что отсутствует регулирование по ядерному наследию, а применение стандартов МАГАТЭ к ядерному наследию практически невозможно. Поэтому это дало старт для нашей большой работы по определению того, как надо регулировать обращение с такими сложными объектами, как «Лепсе», Губа Андреева. Здесь необходима совместная работа и оператора, и регулятора, и мы нашли совместное решение, чтобы защитить людей, которые там работали, и в то же время решить проблему выгрузки ОЯТ», — пояснила она, напомнив, что тот факт, что топливные сборки были разрушены и находились в аварийном состоянии, представлял очень большой вызов для всех участников.

«С нашей точки зрения, осуществление этого проекта позволило не только российскому регулятору понять, что необходим новый взгляд на такие вопросы, но и международным регуляторам. Это был первый проект в мире, который показал и МАГАТЭ, и Европейской комиссии, что необходимо смотреть на вопросы регулирования с новой точки зрения. Проект «Лепсе» показал, что международное сотрудничество по таким проектам идет нелегко, было разное понимание ситуации у участников, у государственных структур. Встал вопрос о ядерной ответственности при работе зарубежных участников в другой стране. Но диалог с экспертами из других стран позволил повысить уровень безопасности при решении этой проблемы», — констатировала Сневе. По ее мнению, весь опыт, накопленный при утилизации «Лепсе», будет использоваться при решении проблем на других объектах ядерного наследия, причем он может быть использован не только в России, но и в других странах.

Менеджер проектов Шведского агентства по радиационной безопасности SSM Вивиана Сандберг считает самым главным в реализации этого проекта то, что уже есть результат. «Мы очень положительно оцениваем работу международных экспертов и сам процесс международного сотрудничества по проекту утилизации ПТБ «Лепсе». Результаты говорят сами за себя. Мы рады, что сотрудничество шло с Россией и российские эксперты смогли на таком высоком уровне реализовать этот проект. Это очень большой вклад в защиту природы Кольского полуострова и большой вклад в здоровье людей, которые здесь проживают. Это важно и для последующих поколений. Мы соседи, и мы должны сотрудничать и следить за тем, чтобы наша планета осталась зеленой и чистой для будущих поколений», — прокомментировала она.

Ее коллега Тур Стенберг, менеджер проектов Офиса международного сотрудничества Шведского агентства по радиационной безопасности (SSM) назвал опыт сотрудничества с Россией очень продуктивным и успешным.

Напомним, сухогруз «Лепсе», построенный в 1934 году, был переоборудован в плавучую техническую базу (ПТБ) в 1961 году. ПТБ обеспечивала перезарядку ядерного топлива реакторов атомных ледоколов. С 1981 года ПТБ «Лепсе» использовалась только для хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. В 1988 году ПТБ была выведена из эксплуатации. В 1996 году проект включен в программу TACIS (программа «Техническая помощь СНГ») с выделением финансирования на обследование состояния ОЯТ. После проведения ФГУП «Атомфлот» в 2011 году (в том числе за счет средств Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года») комплексного радиационного обследования судна и подготовительных работ ПТБ «Лепсе» в 2012 году была отбуксирована на судоремонтный завод «Нерпа».

В 2008 году было заключено исходное исполнительное соглашение о гранте (ИСГ) для утилизации ПТБ «Лепсе», получателем средств которого является АО «Логистический центр ядерного топливного цикла», а распорядителем — Европейский банк реконструкции и развития. Целью реализации проекта является улучшение радиационной обстановки и устранение серьезной экологической опасности в регионе за счет удаления отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов с ПТБ «Лепсе» и направления его на переработку или временное хранение.

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