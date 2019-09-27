Киев, , 18:38 — REGNUM В ближайшее время в руках бизнесмена Игоря Коломойского может оказаться часть пакета акций госкомпании «Центрэнерго», «после чего произойдет рейдерский захват этого предприятия». Об этом 27 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

«Компания «Конкорд Капитал» вообще заявила о том, что нужно срочно продавать акции «Центрэнерго», потому что она плохо работает, завтра погибнет и все. 25% акций предприятия находятся у миноритариев, в частных структурах. Со стороны Коломойского может произойти концентрация небольшого пакета акций «Центрэнерго», а потом вероятный захват предприятия», — сказал Корольчук.

При этом он напомнил, что Коломойский выступает против приватизации «Центрэнерго».

"Как бы это дико ни звучало, но рейдерские захваты были в 90-ые годы, в 2000-ых годах. Сейчас это забылось. Но это может произойти и компания «Центрэнерго» будет под контролем правильных людей. Более того, позиция Коломойского действительно заключается в том, что приватизировать «Центрэнерго» не нужно, не ко времени, предприятие должно остаться в государственных руках», — добавил Корольчук.

Он прогнозирует, что «Центрэнерго» достанется Коломойскому за символическую плату в несколько десятков миллионов долларов.

«Предыдущие пять лет компанию «Центрэнерго» пытались безуспешно продать. Цену компании снизили с 500 млн долл до 250 млн долл. А с процессами, которые идут, в частности убытками компании, мы вообще можем увидеть какую-то мизерную сумму, символическую. Возможно, эту компанию продадут за несколько десятков миллионов долларов», — подытожил Корольчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что проблема борьбы с рейдерством является надуманной и решается изменениями ряда законодательных актов. При этом он назвал рейдеров «своеобразными санитарами леса». По его словам, если на каком-то предприятии или в корпоративной структуре существуют проблемы, то сразу появляются рейдеры.