Казань, , 18:28 — REGNUM В МВЦ «Казань Экспо» в рамках финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей») стартовал школьный хакатон.

Церемония открытия Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Пресс-служба Правительства Татарии

В нем принимает участие 500 учащихся 8−11 классов Татарии, сформированные в 100 команд по двум номинациям — «Юниоры» и «Профиль».

Команды школьного хакатона в течение 24 часов будут работать над задачей в четырех направлениях — «Админтрек» (работа с программным обеспечением для профилактики компьютеров), «Бизнестрек» (автоматизация бизнеса), «Роботрек» (программирование роботов) и «Кодтрек» (программирование на языках, включенных во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике).

Амир Рисаев — самый молодой участник школьного хакатона. В день старта финала конкурса «Цифровой прорыв» ему исполнилось 13 лет. В рамках церемонии открытия на сцене подарок ему вручили первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и президент Татарии Рустам Минниханов.

Амир является студентом Университета Талантов Татарии. Мальчик родом из Набережных Челнов, учится в 7 классе школы №41, представляет команду «Мы из будущего». Вне хакатона занимается проектом геймификация учебных процессов. Программирует на питоне (Python).

«В рамках платформы «Россия — страна возможностей» мы реализуем несколько проектов, направленных на профориентацию талантливых школьников — например, это проект «Профстажировки 2.0», конкурсы «Мой первый бизнес» и «РДШ — территория самоуправления», — рассказал журналистам генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Многие участники конкурса «Цифровой прорыв» рассказывали, что интерес к технологиям появился у них еще в школе. В формате пилота мы решили поддержать будущее поколение ИТ-специалистов и дать возможность всем заинтересованным попробовать свои силы в профессии мечты со школьной скамьи».

Задание школьного хакатона разработано при поддержке генерального партнера компании «1С» — оно максимально приближено к реальным бизнес-условиям и по уровню сложности аналогично задачам международных чемпионатов WorldSkills. Образовательным партнером школьного хакатона выступает Университет Иннополис, а оператором номинаций — АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0».

«Наш конкурс, как и все проекты платформы «Россия — страна возможностей» следует принципам равных возможностей. Возраст не должен становиться ограничением для развития в любой профессиональной сфере, особенно в ИТ. В нашей стране огромное количество талантливых ребят, которые стоят перед выбором будущей специальности, и «Цифровой прорыв» дает им возможность 24 часа побыть ИТ-специалистами. Участниками детского хакатона станут 500 старшеклассников из Республики Татарстан. Мы уверены, что впоследствии многие из них изберут для себя карьеру в сфере информационных технологий», — отметил руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

«Возраст входа в профессию ИТ-специалиста становится все меньше. Уже сейчас есть множество примеров того, как школьники или совсем молодые студенты устраиваются на работу в ведущие технологические компании или даже запускают свой бизнес. Для бизнеса это значит, что начинать работу с кадрами нужно как можно раньше. Мы надеемся, что наши задания помогут молодым специалистам получить опыт и знания и подготовят их к поступлению в вуз», — сказал программист отдела разработки платформы «1С: Предприятие» Никита Старичков.

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Победителями станут четыре команды, которые по итогам экспертной оценки жюри будут признаны лучшими в каждой из номинаций. Все они получат возможность встретиться с руководством Татарии. Призовой фонд школьного хакатона составит 550 000 рублей. Также участники получат сертификаты на курсы по программированию от 1С и призы от партнеров.

Напомним, конкурс «Цифровой прорыв"стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к нему были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность войти в преакселератор «Цифрового прорыва» и пройти обучение по специальной образовательной программе в сопровождении личного трекера с последующим финальным мероприятием в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».

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