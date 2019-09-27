Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом ООО «Норманн-Центр», входящее в группу компаний «Норманн» и ответственное за «проблемный» жилой комплекс «Три апельсина». Это следует из картотеки суда.

Заметим, ранее в августе генерального директора ГК «Норманн» Владимира Смирнова арестовали по обвинениям в хищении денег дольщиков. Уже тогда вице-губернатор Николай Линченко предположил, что ради дольщиков могут прибегнуть к процедуре банкротства.

Долевые собственники недостроенных ЖК «Три апельсина» и «На Заречной» в Парголово уже неоднократно выходили на массовые пикеты и объявляли голодовки.

Теперь по решению суда введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен член НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих» Дмитрий Голубев.

Как заметили в аппарате Линченко, до суда рассматривались различные варианты достройки всех объектов «Норманна», в том числе и ЖК «Три апельсина», однако от всех предложенных вариантов Владимир Смирнов отказался. Сейчас он находится в СИЗО.

Первоначальный срок сдачи проблемного комплекса на 300 квартир общей площадью 12 780 кв. метров был запланирован на 2017 год. Сейчас дома готовы на 80%, но с января 2019 года все работы на объекте были полностью остановлены.

Судебное заседание по ЗАО «ИСГ «Норманн», строившему ЖК «На Заречной», намечено на 15 октября.