Ашхабад, , 18:15 — REGNUM В Марыйской области Туркмении усугубилась ситуация с нехваткой муки в государственных магазинах — теперь местные жители вынуждены записываться в очереди за этим продуктом на следующий месяц, передает «Азатлык».

Нехватка муки в государственных торговых точках зачастую приводит к тому, что когда она поступает в продажу, покупатели даже могут подраться за возможность ее приобрести.

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Причиной тому стала разница в стоимости муки местного помола — в госмагазаинах ее реализуют по цене 1 манат (183 рубля) за килограмм, а в частных торговых точках в пять-шесть раз дороже.

Такая же плачевная ситуация наблюдается и в других регионах Туркмении — в частности, в Лебапской и Дашогузской областях.

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