Вашингтон, , 17:58 — REGNUM Генеральный директор компании Boeing Деннис Мюленбург даст показания Конгрессу США в связи с катастрофами и прекращением полетов лайнера 737 MAX, 27 сентября передает агентство Reuters.

Слушания в Конгрессе назначены на 30 октября. Кроме Мюленбурга, в них будут участвовать главный инженер подразделения пассажирских самолетов Boeing Джон Гамильтон и шеф-пилот Boeing 737 Дженнифер Хендерсон.

«Мы продолжим сотрудничество с Конгрессом и регулирующими органами, поскольку сосредоточены на безопасном возвращении MAX в эксплуатацию» , — отмечается в заявлении Boeing.

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