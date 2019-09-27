Мурманск, , 17:58 — REGNUM Мурманская область избавляется от самого опасного объекта ядерного наследия: 25 сентября первая партия отработавших топливных сборок с находившейся в аварийном состоянии плавучей технической базы (ПТБ) «Лепсе» была доставлена на базу ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. В первой партии, упакованной в шесть транспортных контейнеров, находятся 111 топливных сборок. Они были доставлены на «Атомфлот» с судоремонтного завода «Нерпа» теплоходом «Серебрянка».

На СРЗ «Нерпа» начали выгружать топливо с «Лепсе» в мае этого года, около трех месяцев потребовалось для подготовки первой партии топливных сборок к транспортировке (подрезка верхней части и подрыв пеналов). Далее в течение трех недель пеналы были доставлены на пирс, упакованы в ТУК и погружены на теплоход «Серебрянка». Всего необходимо перевезти 639 топливных сборок, которые будут доставлены за шесть рейсов.

Перевозка топливных сборок — один из последних этапов утилизации ПТБ «Лепсе», которая началась в 2008 году. Работы ведутся за счет гранта Фонда поддержки Природоохранного партнерства «Северное измерение» (распорядитель Фонда — Европейский банк реконструкции и развития) в размере 53 млн евро. Полный вывоз ОЯТ с ПТБ «Лепсе» планируется завершить в 2020 году.

«Долгие годы проблемы «Лепсе» считались неразрешимыми. Благодаря результатам труда представителей более 20 предприятий Госкорпорации «Росатом», Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей и финансовой поддержке международных организаций сегодня мы видим, что производство по выгрузке ОЯТ налажено и успешно функционирует», — отметил заместитель директора по государственной политике в области радиоактивных отходов (РАО), ОЯТ и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО) — руководитель проектного офиса «Центр международных программ и проектов в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО» Владимир Поцяпун, выступая в ходе торжественной церемонии, посвященной транспортировке первой партии топливных сборок на ФГУП «Атомфлот».

Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора ГК «Росатом», директор Дирекции Северного морского пути, обратил внимание на то, что для него реализация международного проекта по утилизации ПТБ «Лепсе» стала исключительно важным и личным делом. Он назвал прибытие первой партии ОЯТ с плавтехбазы важнейшим событием в экологической реабилитации региона и жизни каждого, кто участвовал в этом проекте.

Первый секретарь по энергетике и политике в области климата Представительства Европейского союза в Российской Федерации Гийом Жан Эдуард Скваль сообщил, что этот проект очень важен и для Европейского союза, и для России. «Мы рады присутствовать здесь, в Мурманске, с нашими коллегами из Росатома и Росатомфлота. Это очень сложный проект, а не стандартная операция. Было необходимо найти новые решения для того, чтобы извлечь ОЯТ из ПТБ «Лепсе», и для этого понадобилось создать новые механизмы и инструменты. Учитывая сложность стоящих задач, нельзя сказать, что реализация проекта заняла слишком много времени», — отметил европейский дипломат.

«Мы продолжаем сотрудничать в различных областях, где мы имеем взаимные интересы, в частности, в сфере обращения с ядерным топливом российских атомных ледоколов. Это очень интересный проект, и мы должны продолжать сотрудничество в других областях, таких, как изменение климата и защита окружающей среды, и эта деятельность не должна быть заложником политических проблем», — выразил уверенность он.

Заместитель директора департамента ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Саймон Эванс обратил внимание на то, прибытие первой партии ОЯТ с плавтехбазы «Лепсе» на «Атомфлот» имеет чрезвычайно высокую важность для населения Мурманской области, всего региона Баренцева моря и вообще для всего мирового сообщества, так как это событие демонстрирует, каких успехов можно достичь благодаря международному сотрудничеству в сфере ядерной безопасности. «Этот факт нельзя недооценивать, так как эта работа потребовала невероятных технических усилий в течение долгих лет, и мы смогли выполнить эту задачу благодаря отличному сотрудничеству России и международного сообщества, — это то, на что сейчас недостаточно обращают внимание, на мой взгляд», — подчеркнул он.

По его словам, это был исключительно эффективный проект. «Говоря о самой задаче и затраченных на ее решения средствах, важно помнить, что «Лепсе» — это особенно сложный объект, где ядерное топливо хранилось долгие годы. До того, как начались работы по вскрытию объекта, существовала огромная неопределенность и неизвестность. Работать приходилось поэтапно. Так что было бы неразумно говорить о том, что слишком много средств было на него затрачено. Важно признать, что в решении этой проблемы были большие риски, высокий уровень неопределенности и высочайшая сложность технических решений. Я считаю, что это исключительный пример международного сотрудничества, учитывая его сложность. Если бы это было легко осуществить, никто бы так не беспокоился о решении и не потребовалось бы участие международного сообщества», — рассказал Эванс.

Советник посла Франции в Москве по ядерным технологиям и атомной энергетике Александр Горбачев пояснил, почему Франция принимала участие в проектах по обезвреживанию советского ядерного наследия: «Франция на сегодняшний день три четверти своей электроэнергии производит на атомных станциях. У нас 58 атомных реакторов. Поэтому для нас ядерная и радиационная безопасность и у нас, и в мире — это приоритет. Когда 15 лет назад нам показали ситуацию в Мурманской области (а она была очень тяжелая), произошла мобилизация и в нашем правительстве, и в парламенте, чтобы выделить необходимые средства, назначить исполнителей со стороны Франции, чтобы скоординированно с российскими предприятиями и другими странами, которые тоже решили участвовать (вложить средства и выделить технические решения), действовать для устранения этой проблемы. Правительство назначило Комиссариат по атомной энергии Франции, чтобы он руководил этим процессом со стороны Франции. С 2006 года у нас началась работа с российской стороной (Росатом, СевРАО, Курчатовский институт и другие). Мы выделили площадку Гремиха, так как там была очень сложная ситуация, там было много отработавшего ядерного топлива, которое невозможно было ни утилизировать, ни упаковать с использованием средств, которые имелись на тот момент».

Горбачев назвал работы, проводимые в рамках международного сотрудничества, очень серьезным техническим и научным вызовом. «Я видел инженеров и научных сотрудников с одной и с другой стороны, говорящих на разных языках и на ломаном английском, но они друг друга прекрасно понимали. Сразу было видно, что это две ядерные державы, которые умеют обращаться с атомом и разговаривают на одном языке», — рассказал он.

«Без кооперации и партнерства не удалось бы вывести столько отработавшего ядерного топлива на сегодняшний день. Огромное количество радиоактивных материалов вывезено. Многое еще осталось, но мы совместными усилиями подготовили инфраструктуру, и российские специалисты могут продолжать эту работу, у них теперь есть опыт и всё идет хорошо. Поэтому нам очень интересно участвовать в таких мероприятиях, чтобы знать, как идут дела», — продолжил представитель посольства Франции.

«Опыт, полученный в процессе утилизации плавтехбазы «Лепсе», может быть применен и в других ситуациях. Десять лет назад ситуация казалась нерешаемой, но инженеры из разных стран смогли разобраться с этой проблемой. Теперь мы знаем, что даже если ситуация очень сложная, то это не означает, что она неразрешимая», — подчеркнул он.

Особо заинтересованной стороной в реализации проекта на плавтехбазе «Лепсе» была соседняя Норвегия. Как заявила губернатор провинции Тромс и Финнмарк Элизабет Вик Аспакер, для жителей, проживающих на севере Норвегии, обстановка становится более безопасной.

«Поэтому для представителей органов власти, администрации провинции Тромс и Финнмарк, для норвежских властей было важно на протяжении многих лет поддерживать сотрудничество наших специалистов со специалистами из России. Радиоактивные отходы — один из потенциально самых опасных факторов для населения, поэтому для нас очень важно было участвовать в решении этих проблем», — разъяснила она.

Элизабет Вик Аспакер была свидетелем реализации проекта с самого начала: 25лет назад она приезжала в Мурманскую область с представителями «Беллоны» и представителями комиссариата ЕС по вопросам экологии и посещала плавтехбазу «Лепсе». «С тех пор я думала о том, что необходимо найти решение этого вопроса, и сейчас мы видим, что этот вопрос решается», — сказала губернатор.

«Несмотря на то, что проект занял долгое время и мы были очень нетерпеливы, ожидая его окончания, и хотели, чтобы работа шла быстрее, важно понимать, что это был очень сложный вызов. Я общалась с нашими экспертами, которые участвовали в реализации проекта, и они рассказали, что приходилось изобретать совершенно новые подходы, новый инструментарий, так как до этого не было соответствующего опыта, на который можно было опереться. Я с нетерпением жду возвращения в Норвегию, чтобы рассказать жителям, что сегодня проблема одного из самых опасных источников загрязнения решается», — отметила Аспакер.

Сухогруз «Лепсе» был построен в 1934 году, переоборудован в плавучую техническую базу (ПТБ) в 1961 году. До 1981 года ПТБ обеспечивала перезарядку ядерного топлива реакторов атомных ледоколов. С 1981 года ПТБ «Лепсе» использовалась только для хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. В 1988 году ПТБ была выведена из эксплуатации. В 1996 году проект включен в программу TACIS (программа «Техническая помощь СНГ») с выделением финансирования на обследование состояния ОЯТ. После проведения ФГУП «Атомфлот» в 2011 году (в том числе за счет средств Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года») комплексного радиационного обследования судна и подготовительных работ (докование с частичной конвертовкой корпуса судна, удаление переменных грузов, извлечение РМ и проведение дезактивации, установка дополнительного оборудования и т.д.) ПТБ «Лепсе» в 2012 году было отбуксировано на СРЗ «Нерпа». В 2008 году было заключено исходное исполнительное соглашение о гранте (ИСГ) для утилизации ПТБ «Лепсе», получателем средств которого является АО «Логистический центр ядерного топливного цикла», а распорядителем — Европейский банк реконструкции и развития. Целью реализации проекта является улучшение радиационной обстановки и устранение серьезной экологической опасности в регионе за счет удаления отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов с ПТБ «Лепсе» и направления его на переработку или временное хранение.