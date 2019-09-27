Киев, , 17:57 — REGNUM Правительство Украины установило незаконную цену на природный газ, поскольку не утвердило «экономически обоснованный процент к прибыли» госкомпании «Укргаздобыча» (входит в состав госкомпании «Нафтогаз Украины»). Об этом 27 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявила энергетический эксперт Мария Яковлева.

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«Новоназначенный кабмин должен привести сегодняшнюю цену на газ к законному порядку. Если государство регулирует цену на газ, а она её устанавливает постановлением правительства, это называется государственно-регулируемая цена. Тогда Кабмин должен руководствоваться статьей 12 закона о ценах и ценообразовании. Там написано, если вы Кабинет министров и государственно регулируете цену, то должны устанавливать её на уровне себестоимости и экономически обоснованного процента к прибыли. И вы как Кабмин должны её обосновать», — напомнила Яковлева.

Она напомнила, что себестоимость добычи 1000 кубометров газа компанией «Нафтогаз» составляет $70 долл.

«Второе нарушение — сегодня у нас согласно финансовой отчетности «Укргаздобычи», себестоимость добычи украинского газа на уровне 1700 грн за 1000 кубометров. Пожалуйста, ставьте 100% рентабельности, прибавьте НДС и транспортировку и у вас цена будет на уровне 4500 грн. (186 долл — ред.). Кто вам мешает это сделать? У нас ни одна газодобывающая компания в Украине не имеет рентабельности в 100%. Кто сегодня мешает новоназначенному Кабмину установить законность? Никто не мешает», — добавила Яковлева.

Она обвинила правительство в «тотальной некомпетентности».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2019 года «Нафтогаз» реализует газ по цене 6244 грн (258 долл) за 1000 кубометров (без тарифа на транспортировку и распределения). В августе президент Владимир Зеленский заявил, что Киев снизил тарифы на газ на 12%. Он назвал это «первым шагом».