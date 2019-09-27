Бишкек, , 17:55 — REGNUM По итогам января — августа 2019 года объем валового внутреннего продукта Киргизии достиг 335 млрд сомов (308,7 млрд рублей), а реальный рост экономики составил 6,2%. Об этом на правительственном заседании заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам главы кабинета министров, положительная динамика наблюдается во всех секторах. Так, рост промышленного производства в этот период составил 17,4%, показателей строительной сферы — 7,8%, в сфере услуг — 2,5%, в сельском хозяйстве — 1,6%.

Высокопоставленный чиновник отметил, что объем экспорта киргизстанских товаров за 8 месяцев 2019 года увеличился на 9,1% или на $1 млрд (64,3 млрд рублей) в номинальном выражении.

Абылгазиев также сообщил, что, приток прямых инвестиций в 2019 году уже вырос сразу на 59,9% и достиг $394 млн (более 25,3 млрд рублей).

По мнению премьер-министра, произошло это благодаря тому, что «правительство предприняло решительные шаги в сфере защиты и поддержки бизнеса».