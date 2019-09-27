Бишкек, , 17:50 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Иссык-Кульской области пообещал, что поступившие от борьбы с коррупцией деньги будут потрачены на ремонт аварийных школ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча Сооронбая Жээнбекова с жителями Джети-Огузского района Иссык-Кульской области President.kg

Также, по словам киргизстанского лидера, эти средства будут направлены на постройку новых зданий школ и пристройку дополнительных корпусов к уже существующим школам в регионах.

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Жээнбеков подчеркнул, что на средства, поступившие от антикоррупционных ведомств республики уже начато строительство дополнительных корпусов в семи столичных школах, в семи школах Чуйской области и в одной школе в городе Ош.

Подводя итог, президент Киргизии отметил, что сейчас в республике насчитывается 198 школ, которые находятся в аварийном состоянии. В том числе в Иссык-Кульской области — 24 школы.

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