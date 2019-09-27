Бишкек, , 17:45 — REGNUM Азиатский банк развития предлагает правительству Киргизии убедить местное население в необходимости повышения тарифов на электроэнергию. Об этом на пресс-конференции заявил экономист АБР Ямано Такаши, передает «Tazabek».

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По его словам, киргизстанские власти и энергетические компании должны активнее обсуждать эту тему с жителями республики.

«Людей важно убедить, что надо повышать. Но населению надо гарантировать более высокое качество услуг», — подытожил представитель Азиатского банка развития.

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