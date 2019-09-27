Петрозаводск, 27 сентября 2019, 17:43 — REGNUM В Карелии на уходящей неделе вспомнили Чувашию. Местное информационное агентство «Республика» опубликовало интервью заместителя главы Карелии — постпреда республики при президенте РФ Владимира Тимофеева, в котором он рассказывает о сотрудничестве региона с китайскими партнёрами, вспоминает свой опыт работы в Чебоксарах и делится слагаемыми успеха через притчу о счастье человека. ИА REGNUM приводит часть интервью, представляющую интерес и в Чувашской Республике, где отношения с китайскими товарищами омрачают скандалы.
«Республика»: В чем причина успешного развития двухсторонних отношений между Карелией и провинцией Фуцзянь? Какие знания и опыт помогают вам строить эффективные международные связи?
Никакой конкретики ни Тимофеев, ни издание не приводят, кроме того, что соглашения о побратимских связях и о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Республики Карелия и народным правительством провинции Фуцзянь были подписаны в 2017 году на полях 22-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в Пекине. Однако из этого интервью можно сделать вывод, что у Карелии с китайскими партнёрами эффективно сотрудничать получается, и успех этот — не без участия замглавы Артура Парфёнчикова Тимофеева, который отвечает за межрегиональное и международное сотрудничество.
Справка
По данным минэкономразвития региона, по итогам 2018 года объем внешней торговли Республики Карелия с Китаем увеличился на 31,5% и составил 58,8 млн долл. США. Большая часть внешнеторгового оборота (83%) пришлась на экспорт в Китай, общий объем составил 48,8 млн долл. США, увеличившись на 42,6%.
В 2018 году отмечался прирост к уровню 2017 года экспортных поставок в стоимостном выражении целлюлозы на 63%, продуктов питания на 54%, древесины и изделий из нее на 28%, в 7 раз увеличились поставки минеральных и химических продуктов, впервые экспортирована рыба и ракообразные.
Основные экспортные позиции в 2018 году: целлюлоза (60%), бумага и картон (16%), древесина и изделия из нее (17%), продукты питания (3,7%), минеральные и химические продукты (2,4%), рыба и ракообразные (0,9%).
В 2018 году увеличились на 39% импортные поставки минеральных и химических продуктов, на 62% товаров производственного назначения, на 36% транспортных средств, в 3 раза цветных металлов, в 3,5 раза черных металлов и изделий из них.Структуру импорта составили поставки промышленного и электрооборудования (65,7%), минеральных и химических продуктов (9,8%), транспортных средств (8,3%), продуктов питания (6%), цветных металлов (3,2%), товаров производственного назначения (2,8%), черных металлов и изделий из них (2,9%), потребительских товаров (1,3%).
В первом полугодии 2019 года увеличились в 1,5 раза импортные поставки минеральных и химических продуктов, продуктов питания, транспортных средств, цветных металлов, на 20% черных металлов и изделий из них. Структуру импорта составили поставки промышленного и электрооборудования (46,6%), транспортных средств (24,2%), минеральных и химических продуктов (10,7%), продуктов питания (9,4%), черных металлов и изделий из них (3,2%), товаров производственного назначения (2,6%), цветных металлов (2%), потребительских товаров (1,3%).
По состоянию на1 июля 2019года, на территории Карелии зарегистрирована одна организация с участием капитала из Китая — ООО «Гидроэлектроэнергетическая и инжиниринговая корпорация «СИНОМЕК» (строительство малых гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2»).
Предприятия каменной отрасли Карелии — группа компаний «РеаЛ РК» и ООО «Груз-Про» приняли приглашение Ассоциации китайских предприятий камнеобработки войти в клуб крупнейших компаний каменной индустрии, разместить и представить на постоянно действующей платформе централизованной заготовки гранитных плиток свою экспозицию. Между руководством компании «РеаЛ РК» и китайским централизованным закупочным центром гранитных изделий подписан меморандум о сотрудничестве в сфере добычи природного камня и поставки минералов на китайский рынок.
По итогам переговоров с руководством китайской компании «Сямэнь Хуэйхонгда Девелопмент» рассмотрены возможности реализации совместного инвестиционного проекта по строительству Центра традиционной китайской медицины в одной из туристических зон Карелии.
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