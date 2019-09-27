Петрозаводск, , 17:43 — REGNUM В Карелии на уходящей неделе вспомнили Чувашию. Местное информационное агентство «Республика» опубликовало интервью заместителя главы Карелии — постпреда республики при президенте РФ Владимира Тимофеева, в котором он рассказывает о сотрудничестве региона с китайскими партнёрами, вспоминает свой опыт работы в Чебоксарах и делится слагаемыми успеха через притчу о счастье человека. ИА REGNUM приводит часть интервью, представляющую интерес и в Чувашской Республике, где отношения с китайскими товарищами омрачают скандалы.

«Республика»: В чем причина успешного развития двухсторонних отношений между Карелией и провинцией Фуцзянь? Какие знания и опыт помогают вам строить эффективные международные связи?

Это как в известной притче про счастье человека, которое в его руках.

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок."Что еще слепить тебе?» — спросил Бог."Слепи мне счастье», — попросил человек. Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.

Успех любого предприятия зависит от нас. Чтобы добиться успеха, нужно формировать позитивные установки и ежедневно работать над их реализацией. Это я понял, когда еще работал председателем Совета директоров Чебоксарского речного порта и участвовал в строительстве комплекса зданий Чебоксарского речного причала. Задача была не из легких: на совершенно необустроенной, заросшей бурьяном площадке создать современный архитектурный комплекс — точку притяжения для сотни тысяч горожан и гостей столицы.

Строительство было завершено в рекордные сроки, через год состоялось торжественное открытие административного здания, а через два — построен великолепный комплекс зданий с благоустроенной прилегающей территорией, «поющими» музыкальными фонтанами и уникальными видами на Заволжье.

Владимир Тимофеев У наших китайских партнеров есть желание вложить деньги в интересные, перспективные и красивые проекты, наша задача — такие проекты им предложить на территории Карелии в интересах и во благо жителей республики.

Никакой конкретики ни Тимофеев, ни издание не приводят, кроме того, что соглашения о побратимских связях и о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Республики Карелия и народным правительством провинции Фуцзянь были подписаны в 2017 году на полях 22-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в Пекине. Однако из этого интервью можно сделать вывод, что у Карелии с китайскими партнёрами эффективно сотрудничать получается, и успех этот — не без участия замглавы Артура Парфёнчикова Тимофеева, который отвечает за межрегиональное и международное сотрудничество.

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