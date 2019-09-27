Симферополь, , 17:31 — REGNUM В 2019 году расходы государственного и муниципальных бюджетов Республики Крым выросли на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 27 сентября журналистам сообщила исполняющая обязанности вице-премьера — министра финансов республики Ирина Кивико.

Бюджет putevodnik

«В 2018 году за восемь месяцев расходы крымского бюджета составили 94,3 миллиарда рублей. В 2019 году — уже 112,6 миллиарда, то есть на 18 миллиардов, или почти на 20% больше», — отметила Кивико.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в 2019 году поступления в бюджет Крыма от туризма выросли на четверть по сравнению с прошлым годом и составили 1,46 миллиарда рублей.

Об этом: Крым заработал на туризме почти на полтора миллиарда рублей