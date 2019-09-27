Симферополь, 27 сентября 2019, 17:31 — REGNUM В 2019 году расходы государственного и муниципальных бюджетов Республики Крым выросли на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 27 сентября журналистам сообщила исполняющая обязанности вице-премьера — министра финансов республики Ирина Кивико.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в 2019 году поступления в бюджет Крыма от туризма выросли на четверть по сравнению с прошлым годом и составили 1,46 миллиарда рублей.
Об этом: Крым заработал на туризме почти на полтора миллиарда рублей