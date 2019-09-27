Калининград, , 17:28 — REGNUM В Калининградской области реализовано уже 11 мероприятий в рамках проекта «Умный город», который предусматривает автоматизацию целого ряда различных процессов, сообщает пресс-служба регионального правительства. В региональном министерстве цифровых технологий обсудили предварительные итоги проекта.

В настоящий момент в регионе действует электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, квартиры оснащаются системами учёта потребления ресурсов с дистанционной передачей данных, автоматически контролируется работа коммунальной техники, в режиме живого времени отслеживается передвижение общественного транспорта.

Действует сеть видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и аналитики «Безопасный город». Сеть системы сенсоров и датчиков «Цифровой контроль» осуществляют мониторинг и контроль за показателями состояния части жилищных объектов.