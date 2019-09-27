Село Тоцкое, Оренбургская область, , 17:13 — REGNUM В Оренбуржье одна из коммунальных фирм и гарантирующий поставщик оштрафованы из-за отсутствия у граждан воды. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Жалобы на отсутствие воды в Тоцком районе стали поступать от граждан ещё летом 2018 года. Прокуратура, Госжилинспекция и Роспотребнадзор провели по ним проверку. Факты подтвердились.

После вмешательства надзорных органов к водоснабжению в селе Тоцком подключили ещё одну скважину. А коммунальная фирма и гарантирующий поставщик были оштрафованы: на 20 тыс. и 500 тыс. рублей. Добиться отмены штрафов они не смогли.