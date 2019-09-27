Нью-Йорк, США, , 17:07 — REGNUM Фондовый рынок США начинает торги с роста на фоне прибыли крупных финансовых компаний, 27 сентября передает агентство Reuters.

На открытии торгов индекс Dow Jones вырос на 96,14 пункта (0,36%), до 26 987,26 пункта, индекс S&P 500 вырос на 7,85 пункта (0,26%), до 2985,47 пункта, индекс Nasdaq вырос на 16,45 пункта (0,20%), до 8047,11 пункта.

Всю неделю торгов с 23 сентября ситуация на рынке было нестабильной — оптимизм на Уолл-стрит поддерживают экономические отчеты крупных компаний и подрывают «воинственные» заявления Белого дома в адрес Ирана и Китая.

Читайте также: Смешанное настроение: индексы Уолл-стрит начали торги разнонаправленно