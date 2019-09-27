Калининград, , 16:15 — REGNUM За последние полтора года в Калининградской области было запущено более 30 новых инвестпроектов в сфере информационных технологий, а власти региона определили для себя несколько ключевых направлений для повышения темпов цифровизации промышленности — науки, кадры, IT и инжиниринг.

Об этом во время заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рассказал глава Калининградской области Антон Алиханов, сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 27 сентября.

Одним из примеров он назвал запущенный в области инжиниринговый центр швейцарской компании АВВ. «Он позволит создать в течение года свыше ста высококвалифицированных рабочих мест, привлечь специалистов инжинирингового центра Калининграда к обучению и работам на объектах ABB в Европе, Африке, Америке, обеспечить трансфер знаний и технологий с целью развития инжиниринговых компетенций в регионе», — сказал Алиханов.

Все инвестпроекты, отметил губернатор, являются резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области, для которых с 1 января 2018 года заработали новые льготы и преференции.