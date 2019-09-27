Вильнюс, , 16:13 — REGNUM

Министерству обороны Литвы переданы 110 из 340 грузовиков Mercedes-Benz Unimog U5000, которые по заказу Литвы изготовила немецкая компания Daimler AG, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 сентября.

По данным литовского ведомства, в армию до этого уже было передано 88 таких грузовиков. Общая стоимость всего контракта составила 70 млн евро.

Вездеход Mercedes-Benz Unimog U5000 способен перевозить грузы весом до 5 тонн, кроме армии широко используется в промышленности, гражданской транспортировке, пожарными и спасателями, в геологоразведке.