Москва, 27 сентября 2019, 16:09 — REGNUM Если правительство РФ повысит размер потребительской корзины, то в стране статистически станет больше бедных людей, что будет прямо противоречить указаниям главы государства о необходимости снизить число бедных граждан РФ в несколько раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил экономист Олег Комолов, комментируя распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пересмотреть потребительскую корзину.
Комолов обратил внимание на то, что потребительская корзина — это абстрактная категория, которая используется для того, чтобы, ориентируясь на неё, определять количество людей, находящихся за чертой бедности. Экономист отметил, что, по последним данным, в настоящее время в России почти 20 млн человек находятся за чертой бедности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, перечень поручений главы правительства составлен по итогам сентябрьской программы «Диалог», в ходе которой Медведев общался с предпринимателями и экспертами в прямом эфире. Тогда он заявил, что нужно отказаться от минимального набора продуктов в пользу базового, который составляет основу здорового рациона человека.
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