Москва, , 16:02 — REGNUM Начальные суммарные ресурсы углеводородов на шельфе Северных Курил специалисты Росгеологии оценили в 1,4 млрд тонн нефтяного эквивалента. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Геологоразведочные работы в Тихом океане выполнялись специалистами «Дальморнефтегеофизики» (дочернее предприятие Росгеологии) в течение нескольких лет. За это время учёные исследовали более 22 тыс. погонных километров в акватории Тихого океана и Берингова моря.

По словам главного геолога «Дальморнефтегеофизики» Александра Савицкого, углеводородный потенциал исследованных территорий сможет обеспечить будущее развитие нефтегазовой отрасли и социально-экономическое развитие всего Дальневосточного региона.

Читайте также: Россия надеется на расширение континентального шельфа в Арктике