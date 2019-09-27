Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM Свердловские хозяйства достойно подошли к уборочной кампании-2019. Об этом заявил министр АПК и продовольственного рынка региона Дмитрий Дегтярев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

По словам чиновника, в области пока выполнили на 66% план по уборке зерновых и зернобобовых культур, и на 40% — картофеля и овощей. Также в регионе заготовили почти 80% кормов на одну условную голову скота.

«Хозяйства области достаточно организовано приступили к уборочной кампании», — сказал министр.

Чиновник уточнил, что урожай основных культур сейчас выходит на уровне аналогичного уровня 2018 года.

Напомним, ранее и.о. свердловского губернатора Алексей Орлов призвал региональное министерство АПК держать ситуацию с уборкой урожая на особом контроле. В регионе усложнились погодные условия, что осложняет жизнь аграриям.

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