Нижний Новгород, , 15:58 — REGNUM В Нижегородской области после ремонта, который проходил в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершена приемка 100 дорожных объектов. Сдано в эксплуатацию и принято комиссией более 450 км дорог, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Всего в этом году осталось выполнить работы на 66 объектах.

До настоящего времени в районах завершены 83% работ по укладке асфальтобетонного покрытия. Готовность дорог в Нижегородской и Дзержинской агломерациях составляет 83,6% и 91% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в период реализации нацпроекта с 2019 по 2024 год в регионе будет отремонтировано более 4,9 тыс. км автодорог. Только в текущем году на нижегородские дороги планировалось направить 6,7 млрд рублей. В рамках нацпроекта будет построена новая развязка на участке Неклюдово — Золотово автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров.